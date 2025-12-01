NewsMix24

Aurelio De Laurentiis su X: “Guidati da un vero condottiero”

Vincenzo Letizia 1 Dicembre 2025 0 11 sec read

A festeggiare il successo e il primato in classifica è anche Aurelio De Laurentiis che, su X, elogia pubblicamente Antonio Conte: “Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero”, ha scritto il numero uno del Napoli.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

