Kevin De Bruyne – Il fuoriclasse belga, ieri, con il gol alla Cremonese, raggiunge quota 100 in carriera

Nel post partita con la Cremonese, Kevin De Bruyne è stato intervistato ai microni dell’emittente Dazn, in cui ha parlato delle sue impressioni sulla gara vittoriosa di ieri. Contro i lombardi abbiamo rivisto il giocatore dei tempi del Cyty, ottima la sua prestazione condita, peraltro, dal quinto gol in azzurro, primo su azione. Con questa rete, il numero 11 del Napoli ha raggiunto quota 100 in carriera ma ha confessato di non sapere di questo traguardo. Queste, le affermazioni del campione belga:

” Sono arrivato a 100 gol in carriera? Confesso di non ricordare di aver raggiunto questo record, non avevo sott’occhio questo traguardo, l’importante è aver vinto alla grande e sono contento di giocare nel Napoli, ancora a certi livelli. Adesso mi godrò i due giorni di riposo concessi dall’allenatore, in cui festeggerò anche questo mio record personale. “

Il 35enne giocatore del Napoli, dopo qualche partita sottotono, è ritornato ad essere il calciatore tanto ammirato nel suo fenomenale percorso nel calcio, il talento di cui è in possesso non è scomparso, malgrado l’età, il belga quindi, ha ancora diverse cartucce da sparare.