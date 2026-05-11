LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Di Lorenzo dai due volti, Alisson non basta

Milinkovic-Savic 6 – Sostanzialmente incolpevole sui gol subiti, anche se la respinta sul terzo gol del Bologna è di fatto un assist, per il resto poco impegnato.
Di Lorenzo 5.5 – Partita dai due volti: grandi difficoltà in fase difensiva, dove soffre sia Bernardeschi che Rowe meglio in quella di spinta. Preziosa la sua rete in chiusura primo tempo.
Rrahmani 6 – Non ha colpe specifiche per la fragilità difensiva del primo tempo. Scontri fisici importanti con Castro.
Buongiorno 6 – Abbastanza preciso nelle chiusure, sul suo lato il Napoli soffre meno.
Politano 6 – Spinge generosamente sul lato destro, ritrovando pure il piacere di qualche scambio con Di Lorenzo.
(Spinazzola s.v.)
Lobotka 6 – Inizia la partita un po’ mollemente, per poi salire di ritmo nella ripresa.
(Gilmour s.v.)
McTominay 6 – Sfiora il gol di testa, nel primo tempo, ma fatica ad imporre il suo atletismo in mezzo al campo.
Gutierrez 6 – Bene in fase di posizionamento e interdizione, a volte si perde un po’ palla al piede.
Giovane 5.5 – Lavora qualche buon pallone sulla destra, ma gli manca lo spunto decisivo ad incidere sulla gara.
(Elmas s.v.)
Hojlund 6.5 – Ottimo lavoro spalle alla porta e il prezioso assist per la rete di Alisson.
Alisson 7 – Spezza la monotonia delle azioni offensive dei suoi, con una velocità e qualità di gran lunga superiori alla media.