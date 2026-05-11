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LA PARTITA – Napoli-Bologna 2-3, gli azzurri cadono al Maradona

Mariano Potena 11 Maggio 2026 0 1 min read

Il Napoli perde al Maradona contro il Bologna. Nel primo tempo apre le marcature con Bernardeschi, poi a segno Orsolini su rigore, a fine primo tempo accorcia le distanze Di Lorenzo. Nella ripresa raddoppiano gli azzurri con Alisson Santos, ma il Bologna trova il terzo gol con Rowe.

PRIMO TEMPO

Al 10’ passa in vantaggio il Bologna con una conclusione di Bernardeschi. Dopo due minuti ospiti ancora pericolosi con Miranda che colpisce il palo. Al 29’ occasione per il Napoli con McTominay, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo effettua un colpo di testa, ma il pallone termina di poco fuori. Al 34’ calcio di rigore per il Bologna per un fallo di Di Lorenzo su Miranda, dal dischetto non sbaglia Orsolini. Al 45’ l’arbitro assegna tre minuti di recupero e al 46’ accorcia le distanze il Napoli con Di Lorenzo. Al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 48’ arriva il pareggio del Napoli con Alisson Santos, che viene servito da Hojlund e con il destro insacca. Il Napoli non riesce a trova il terzo gol, il Bologna si difende bene. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e arriva il terzo gol dei Bologna con Rowe.

IL TABELLINO

Bologna (4-3-3): Pessina; Joao Mario, Helland, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Bernardeschi. All. Italiano. A disposizione: Ravaglia, Skorupski, De Silvestri, Lykogiannis, Heggem, Zortea, Odgaard, Domínguez, Sohm, Moro, Dallinga, Rowe.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Giovane, Santos; Hojlund. All. Conte. A disposizione: Contini, Meret, Juan Jesus, Olivera, Spinazzola, Beukema, Mazzocchi, Elmas, Gilmour, Anguissa, Vergara.

Reti: 9′ Bernardeschi, 34′ Orsolini (Rig.) (B), 45+2′ Di Lorenzo, 48′ Santos (N), 90’ Rowe (B)

Ammoniti: João Mário, Bernardeschi, Helland, Lucumí (B), Politano (N)

Mariano Potena

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