Il bivio di KDB: tra il richiamo del campo e le sirene del mercato

Il tormentone di mercato che accosta Kevin De Bruyne al Napoli continua a infiammare l’estate, ma il fuoriclasse belga ha deciso di tirare il freno a mano, chiedendo tempo e, soprattutto, riposo. Dopo una stagione calcistica tutt’altro che semplice, segnata da problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento e la continuità, il fantasista ha risposto in modo chiaro ai media statunitensi che lo incalzavano sul suo futuro professionale.

Le sue parole sanno di stanchezza accumulata, ma anche di grande orgoglio per aver superato il momento più buio della sua carriera recente.

«Lasciatemi solo andare in vacanza, ora… ho vissuto un anno molto difficile» ha esordito il belga, mettendo momentaneamente da parte le trattative, i rumors e le speculazioni sul Napoli o su una possibile cessione.

Il focus del giocatore si è poi spostato sul percorso di riabilitazione: «Ho avuto un bruttissimo infortunio, sono orgoglioso del mio recupero. Ho lavorato davvero duro».

La sensazione è che la decisione definitiva arriverà solo dopo un periodo di totale stacco. Se da un lato l’ombra di una cessione resta concreta, dall’altro la tentazione di rimettersi in gioco ai massimi livelli calcistici è forte. Una cosa è certa: la risposta definitiva è rimandata al rientro dalle vacanze.

Vincenzo Letizia See Full Bio Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.