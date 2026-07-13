BOLLETTANDO

Mondiali, la Francia vede la terza finale consecutiva: per i bookie sarà vittoria contro la Spagna, più Mbappé che Yamal nelle quote gol

Vincenzo Letizia 13 Luglio 2026 0 1 min read

ROMA – Tra la Francia e la terza finale consecutiva al Mondiale c’è la Spagna, campione d’Europa in carica e che nella fase finale ha subito un solo gol, dal Belgio battuto in extremis nei quarti. C’è grande attesa per la sfida nella sfida tra Mbappé e Yamal: i precedenti recenti sorridono alle Furie Rosse, ma i pronostici sono dalla parte dei Bleus. La qualificazione della nazionale di Deschamps – come riporta Agipronews – si gioca a 1,65 contro il 2,25 dei campioni d’Europa. Nei 90 minuti regolamentari, Bleus avanti 2,35 su planetwin365, mentre pareggio e successo della Roja sono entrambi in lavagna a 3,20. La Spagna ha vinto otto degli ultimi quindici scontri diretti (cinque vittorie della Francia e due pareggi) e gli ultimi tre head-to-head sono tutti terminati con almeno tre reti complessive: a Dallas gli esperti considerano leggermente favorito l’Over, fissato a 1,85 su 888sport, mentre l’Under è visto a 1,93. C’è un precedente illustre nella fase finale dei Mondiali, quella giocata in Germania nel 2006 e vinta dall’Italia: negli ottavi i transalpini si imposero 3-1 e questo esito si gioca a 19, mentre il risultato esatto favorito è l’1-1, proposto a 5,75. L’1-0 per i Bleus vale 8,50 volte la posta puntata, il 2-0 è fissato a 11,00 come il 2-1 per la Spagna, risultato finale della semifinale di Euro 2024.

MARCATORI Mbappè è – insieme a Messi – il capocannoniere di questo Mondiali, con 8 reti, Yamal, invece, ha finora realizzato un solo gol, quello contro l’Arabia Saudita nella seconda giornata della fase a gironi. Sarà la decima sfida tra questi due campioni e per i bookie è più probabile che sia il capitano della Francia a segnare: una sua rete è in lavagna a 2,00, quella del numero 19 delle Furie Rosse a 3,25. In rampa di lancio anche Dembélé, Pallone d’Oro la cui presenza nel tabellino dei marcatori è valutata 3,50. Il primo gol di Olise invece è fissato a 4,00. Oyarzabal è il bomber della Spagna con 4 centri e un suo gol si gioca a 3,00 ma attenzione a Merino, l’uomo degli ultimi minuti: una rete del centrocampista dell’Arsenal è fissata a 4,50, quota che sale a 11,00 in caso sia lui per la terza volta consecutiva l’ultimo marcatore del match.

 

EMT/Agipro

 

author avatar
Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
See Full Bio
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

AZZURRI PER SEMPRE – ALEMÃO, il faro del centrocampo che uní Napoli e Bergamo

Un brasiliano con il volto serio e l’animo gentile seppe diventare il perno di una squadra leggendaria.

21 Novembre 2025 0 2 min read

AZZURRI PER SEMPRE – Sebino Nela, l’Hulk indomabile: il romanista che Napoli adottò per sempre

Ci sono storie che non appartengono soltanto alle maglie, ma agli uomini.E ci sono uomini che, pur avendo tatuata addosso un’appartenenza chiara, riescono a farsi […]

28 Novembre 2025 0 2 min read

LE INTERVISTE – Zanetti soddisfatto dopo Verona-Napoli: “Risultato ottimo, ma serve unione per l’impresa”

Paolo Zanetti analizza con lucidità il pareggio dell’Hellas Verona contro il Napoli. In conferenza stampa, il tecnico gialloblù sottolinea la crescita del gruppo, elogia alcune […]

7 Gennaio 2026 0 1 min read

CALCIOMERCATO – Juan Jesus, dopo 5 anni in azzurro, sta per accasarsi allo Sporting Lisbona, a parametro zero

Il difensore brasiliano Juan Jesus sta per dire  addio alla Serie A, dopo cinque stagioni con la casacca azzurra; Il calciatore, anche ex di Inter […]

4 Giugno 2026 0 43 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui