Mondiali, la Francia vede la terza finale consecutiva: per i bookie sarà vittoria contro la Spagna, più Mbappé che Yamal nelle quote gol

ROMA – Tra la Francia e la terza finale consecutiva al Mondiale c’è la Spagna, campione d’Europa in carica e che nella fase finale ha subito un solo gol, dal Belgio battuto in extremis nei quarti. C’è grande attesa per la sfida nella sfida tra Mbappé e Yamal: i precedenti recenti sorridono alle Furie Rosse, ma i pronostici sono dalla parte dei Bleus. La qualificazione della nazionale di Deschamps – come riporta Agipronews – si gioca a 1,65 contro il 2,25 dei campioni d’Europa. Nei 90 minuti regolamentari, Bleus avanti 2,35 su planetwin365, mentre pareggio e successo della Roja sono entrambi in lavagna a 3,20. La Spagna ha vinto otto degli ultimi quindici scontri diretti (cinque vittorie della Francia e due pareggi) e gli ultimi tre head-to-head sono tutti terminati con almeno tre reti complessive: a Dallas gli esperti considerano leggermente favorito l’Over, fissato a 1,85 su 888sport, mentre l’Under è visto a 1,93. C’è un precedente illustre nella fase finale dei Mondiali, quella giocata in Germania nel 2006 e vinta dall’Italia: negli ottavi i transalpini si imposero 3-1 e questo esito si gioca a 19, mentre il risultato esatto favorito è l’1-1, proposto a 5,75. L’1-0 per i Bleus vale 8,50 volte la posta puntata, il 2-0 è fissato a 11,00 come il 2-1 per la Spagna, risultato finale della semifinale di Euro 2024.

MARCATORI Mbappè è – insieme a Messi – il capocannoniere di questo Mondiali, con 8 reti, Yamal, invece, ha finora realizzato un solo gol, quello contro l’Arabia Saudita nella seconda giornata della fase a gironi. Sarà la decima sfida tra questi due campioni e per i bookie è più probabile che sia il capitano della Francia a segnare: una sua rete è in lavagna a 2,00, quella del numero 19 delle Furie Rosse a 3,25. In rampa di lancio anche Dembélé, Pallone d’Oro la cui presenza nel tabellino dei marcatori è valutata 3,50. Il primo gol di Olise invece è fissato a 4,00. Oyarzabal è il bomber della Spagna con 4 centri e un suo gol si gioca a 3,00 ma attenzione a Merino, l’uomo degli ultimi minuti: una rete del centrocampista dell’Arsenal è fissata a 4,50, quota che sale a 11,00 in caso sia lui per la terza volta consecutiva l’ultimo marcatore del match.

EMT/Agipro