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Lazio e Polymarket verso la rescissione del contratto di sponsorizzazione, possibile indennizzo per il club

Vincenzo Letizia 30 Luglio 2026 0 28 sec read

 

ROMA – La Lazio e Polymarket, piattaforma dei mercati di previsione, stanno lavorando ad una risoluzione consensuale del contratto di sponsorizzazione che  dovrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Un esito che sembrava inevitabile dopo l’inserimento di Polymarket nella black-list dei siti di gioco illegale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riporta Agipronews. Un danno d’immagine per la società biancoceleste che però potrebbe non essere economico. La piattaforma potrebbe infatti versare alla Lazio una somma come indennizzo, corrispondente a quanto concordato per un anno di sponsorizzazione, senza l’obbligo di esporre il marchio.

 

DVA/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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