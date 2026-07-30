Lazio e Polymarket verso la rescissione del contratto di sponsorizzazione, possibile indennizzo per il club

ROMA – La Lazio e Polymarket, piattaforma dei mercati di previsione, stanno lavorando ad una risoluzione consensuale del contratto di sponsorizzazione che dovrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Un esito che sembrava inevitabile dopo l’inserimento di Polymarket nella black-list dei siti di gioco illegale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riporta Agipronews. Un danno d’immagine per la società biancoceleste che però potrebbe non essere economico. La piattaforma potrebbe infatti versare alla Lazio una somma come indennizzo, corrispondente a quanto concordato per un anno di sponsorizzazione, senza l’obbligo di esporre il marchio.
DVA/Agipro