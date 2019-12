Julio Velazquez: “Lobotka? Potrebbe essere l’uomo giusto per il Napoli”

Julio Velazquez, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Per me Fabian è un calciatore forte, con molta qualità, che può fare bene in qualunque campionato. Ha sempre lavorato tanto per diventare un grande calciatore, anche nel Real Madrid per me può fare bene. Il Napoli, come il Real Madrid, è una grande squadra e soprattutto a Napoli ha avuto una crescita incredibile. Lobotka? Potrebbe essere l’uomo giusto per il Napoli ma dipende con quali calciatori gioca vicino. Dipende dal modulo. Lui è bravo e può fare bene ma per adattarsi al campionato italiano serve tempo, soprattutto passando da quello spagnolo. Danilo Pereira? Per me Danilo in questo momento è un top player. Ha una gamba molto forte, fa molti chilometri in tutte le partite. Ha molta esperienza anche in Nazionale e in diversi club europei, per il Napoli sarebbe un ottimo acquisto. Barcellona? Non è facile, tutto può essere, certo. Il Barcellona è una delle squadre più forti del mondo e non sarà facile ma in una doppia sfida ad eliminazione diretta tutto può succedere”.

Fonte: kisskissnapoli.it

Questo articolo è stato letto 82 volte