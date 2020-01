Ieri sera, al San Paolo, nel posticipo serale della diciottesima tornata del massimo campionato i nerazzurri di Conte si sono imposti per 3 a 1 sulla formazione partenopea. Per la cronaca l’Inter ritrova il successo a Fuorigrotta dopo 23 anni di astinenza; infatti la compagine meneghina non vinceva in casa azzurra dal lontano 18 ottobre del 1987, data in cui si impose con il risultato di 2 a 0. Purtroppo in questa stagione, relativamente al campionato, l’impianto di Fuorigrotta è stato terreno di conquista da parte di molte avversarie. Al San Paolo hanno trovato i tre punti anche, formazioni non eccelse come il Cagliari, il Bologna ed il Parma. Ciò non avveniva da tempo immemore, anzi, sotto la gestione Sarri lo stadio San Paolo si dimostrò un vero fortino. E siamo solo a metà percorso, nel girone di ritorno scenderanno in quel di Fuorigrotta, tanto per citarne qualcuna, squadre come la Juve, la Lazio, il Milan, la Roma, il Barcellona in Champions, tutte formazioni di lignaggio. C’è il rischio che gli uomini di Gattuso stabiliscano il record negativo casalingo per eccellenza della storia di questo club. Un non invidiabile primato che non farebbe che mortificare la tifoseria napoletana, recentemente abituata a ben altri record.

