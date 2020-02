LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Napoli-Lecce 2-3, Mario Rui e Demma tra i pochi a salvarsi

OSPINA 6: molto incerto nelle uscite, ma con due grandi parate evita alla squadra di subire altri gol. DI LORENZO 5: non spinge come al solito e in difesa fa danni, come in occasione del gol di testa di Lapadula che può sfruttare la morbida marcatura dell’ex Empoli. KOULIBALY 5: falloso e nervoso, è lontano anni luce dal grande campione degli anni scorsi. MAXIMOVIC 6: solido e preciso nel gioco di piede. Il meno peggio della difesa… MARIO RUI 6,5: spinge con qualità e mette in mezzo tanti cross che avrebbero meritato maggiore fortuna… LOBODKA 5,5: è un play, non una mezz’ala. E si vede… MERTENS 6,5: regala momenti di vivacità al Napoli. Suo l’assist per il gol del momentaneo pareggio azzurro di Milik. DEMME 6,5: fa girare la squadra a due tocchi massimo, veloce e combattivo. Tra gli ultimi ad arrendersi tra gli azzurri. ZIELINSKI 5: tanto, troppo fumo e poco arrosto. Evanescente, impalpabile… POLITANO 6: buoni primi venti minuti, ma si vede che è un po’ fuori dagli schemi di Gattuso.. CALLEJON 6: trova il gol della flebile speranza finale. Sul gol di Mancuso si addormenta facendo passare il pallone che bucherà Ospina. MILIK 5,5: nel primo tempo si divora l’impossibile, segna, ma per poco non sbagliava anche quello. Deve trovare freddezza e lucidità sotto porta, altrimenti potrebbe rivelarsi un vero handicap per il Napoli. INSIGNE 5,5: inizia bene il match, poi scompare dal campo… Peccato per un palo nel primo tempo con un bel tocco in semi girata. LOZANO 5,5: nei pochi minuti disputati si conferma un oggetto misterioso…

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu