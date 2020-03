Venerato: “Difficile immaginare un rinnovo anche di Milik alle cifre di Mertens”

Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli incontrerà Quillon ad inizio aprile per il contratto di Callejon. Sono scarse le possibilità che il calciatore possa accettare l’offerta del Napoli. L’offerta è di tre milioni per un anno con una opzione per un secondo anno contrattuale legata alle presenze. Per Mertens è tutto in mano agli avvocati. C’è l’accordo ma ora si devono scrivere i contratti. 4 milioni fissi più bonus facilmente raggiungibili. A queste cifre vanno aggiunti due milioni alla firma. Poi ci sono altri bonus più difficilmente raggiungibili legati ai gol, allo scudetto, ai quarti di finale di Champions e così via”.

“Ritengo difficile una conferma di Mertens, Milik e Petagna. Difficile immaginare un rinnovo anche di Milik alle cifre di Mertens, che si sente un centravanti a tutti gli effetti al di là della sua duttilità. Milik vuole essere titolare, non una alternativa a Mertens e con un altro calciatore come Petagna in rosa. Per questo motivo se gli obiettivi a fine anno non saranno in comune tra Milik e la società, ci sarebbe a quel punto la possibilità di andar via. Anche perché ho dei dubbi che tra Mertens e Milik Gattuso possa scegliere il polacco. Per Callejon resta difficile ipotizzare un rinnovo, soprattutto dopo l’arrivo di Politano, ma comunque il Napoli un tentativo lo farà ad aprile. Zielinski? Il Napoli ci punta e dovrebbe arrivare il rinnovo. Fabian Ruiz è scontento e su di lui ci sono Real Madrid e Barcellona, lui vuole tornare a casa”.

