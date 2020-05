Da Sportmediaset: Rispunta l’ipotesi playoff e play out per terminare la stagione

Sul sito di Sportmediaset, quest’oggi, si legge la notizia seconda la quale la nostra Federazione possa prendere in considerazione l’ipotesi playoff e play out per cercare di portare a termine questa sfortunata stagione calcistica 2019/20. Ciò in virtù del blocco dei campionati fino al prossimo 14 giugno, deciso dal presidente Gravina. Facendo ripartire la serie A il 20 giugno, infatti, non ci sarebbero più le condizioni per terminare il campionato entro il 2 agosto, data ultima decisa dal presidente UEFA Ceferin per gli Stati europei con il ranking più elevato. Se andasse in porto tale ipotesi si giocherebbero il titolo di campione d’Italia le prime quattro della classifica di marzo scorso, ossia Juventus, Lazio. Inter e Atalanta. Roma e Napoli invece non parteciperebbero ed andrebbero ai gironi di Europa League. Per quanto riguarda la salvezza, lotterebbero per la permanenza in massima serie sei formazioni: Brescia, Spal,Lecce, Genoa, Sampdoria e Torino. Le gare si disputerebbero però negli stadi del centro-Sud, a porte chiuse poiché il contagio da Coronavirsu è molto meno forte in confronto a regioni settentrionali come Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna.