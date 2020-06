Tuttosport: futuro ancora incerto per Kolulibaly, nessun’offerta soddisfa la società azzurra

Un futuro ancora incerto per Koulibaly, il forte centrale difensivo azzurro piace a molti club di prestigio come Manchester United, Real Masris, Liverpool, Paris Saint Germain. Tuttavia nessun’offerta finora soddisfa il presidente De Lurentiis, il quale non intende fare sconti sul prezzo iniziale dato al senegalese lo scorso anno, vale a dire 100 milioni di euro, una cifra che non è stata mai raggiunta dalle società interessate. A detta del quotidiano”Tuttosport”se non si arrivasse alla quotazione imposta dal patron il calciatore resterebbe in maglia azzurra, anche perché il Napoli non ha alcun bisogno di fare cassa. Dal canto suo De Laurentiis ha sempre affermato che a 60/70 milioni di euro non cederà mai Kolulibaly. E quando l’imprenditore cinematografico si impunta non ce n’è per nessuno, non a caso ha venduto pezzi da 90 quali Lavezzi, Cavani e Higuain solo alle sue condizioni.