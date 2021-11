IL FISCHIETTO. NAPOLI vs LAZIO sarà diretta da Orsato di Schio

Designato l’arbitro per il posticipo domenicale delle 20,45, Napoli vs Lazio, valido per la quattordicesima giornata di serie A. Si tratta del fischietto di Schio, provincia di Vicenza, Daniele Orsato. I suoi assistenti saranno Mondini e Ranghetti, il quarto uomo Cosso, ed infine al Var Di Paolo e Vivenzi. Quella di Orsato non è certamente una designazione assai gradita dal club di De Laurentiis che lo ritiene colpevole dello scippo dello scudetto mancato nell’anno dei 91 punti con Sarri in panchina, a causa della sua disastrosa direzione di Inter – Juve, che in pratica, consegnò il titolo ai bianconeri.