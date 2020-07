LE ALTRE DI A: Juventus e Lazio arrancano e le distanze restano invariate

Nel turno infrasettimanale di serie A, disputato ieri che si concluderà questa sera con Torino – Genoa e Spal – Inter, Juventus e Lazio hanno pareggiato, fuori casa, contro Sassuolo e Udinese. I bianconeri hanno impattato per 3 a 3, rischiando anche di perdere, mentre i biancolesti hanno chiuso il match coi friulani col risultato ad occhiali. Dunque la capolista mantiene gli otto punti di vantaggio sugli inseguitori che sembrano far di tutto per agevolare la formazione di Sarri. Hanno vinto invece il Milan e la Roma, rispettivamente contro il Parma ed il Verona. Prezioso balzo in avanti, in chiave salvezza. della Sampdoria che ha rifilato tre reti al malcapitato Cagliari in quel di Marassi., mente si acuisce la crisi del Lecce sconfitto al Via del Mare dalla Fiorentina per 1 a 2. I Salentini ora rischiano di brutto. Infine la Roma si è sbarazzata del Verona all’Olimpico per 2 a 1, consolidando la quinta posizione.