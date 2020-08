CALCIOMERCATO – Boga e Reguilón obiettivi prioritari del Napoli

Jérémie BOGA (Marsiglia, 3 gennaio 1997) e Sergio REGUILÓN Rodríguez (Madrid, 16 dicembre 1996), ovvero un’ala capace di saltare l’uomo e un terzino sinistro che andrebbe a sistemare un’evidente lacuna, visto che Ghoulam non si è mai ripreso dagli infortuni, sono le priorità di mercato del Napoli. Se per Reguilon “basterà” pagare il costo del cartellino di 25 milioni circa (bisognerà comunque sondare il gradimento del ragazzo che sembra preferisca restare in Liga); per Boga (che avrebbe già un accordo di massima con il Napoli) il discorso col Sassuolo è molto più intricato. Fare affari in entrata con il club neroverde è stato sempre molto complicato, nonostante il Napoli abbia anche favorito qualche affare in uscita con il club caro alla famiglia Squinzi, vedi Chiriches e in termpi non molto lontani, Paolo Cannavaro. C’è stata una prima offerta del Napoli, Younes più 20 milioni, prontamente rispedita al mittente. Il Sassuolo vuole che sul piatto vengano messi almeno 40 milioni per sedersi al tavolo della trattativa. Boga o un giocatore con queste caratteristiche, ovvero abile nel saltare l’uomo, urge al Napoli come l’acqua nel deserto. Dovrà essere bravo qui Giuntoli a fornire a Gattuso un giocatore con queste caratteristiche ben prima della fine del ritiro di Castel di Sangro. Ed evitare i ripetuti errori e i ritardi dei mercati degli ultimi anni…

Vincenzo Letizia

