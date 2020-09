Mercato e rose da 25: entro l’inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona –

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall’1 gennaio 1998 in poi.

Napoli 2020-2021 – 28 giocatori + 2 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Lorenzo Insigne, Sebastiano Luperto, Nikita Conti, Luca Palmiero

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Elseid Hysaj, Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zielinski, Amato Ciciretti, Andrea Petagna, Alex Meret

Altri elementi della rosa: David Ospina, Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic, Konstantinos Manolas, Faouzi Ghoulam, Mario Rui, Kevin Malcuit, Fabian Ruiz, Zinedine Machach, Amin Younes, Dries Mertens, Arkadiusz Milik, Hirving Lozano, Fernando Llorente, Amir Rrahmani, Diego Demme, Stanislav Lobotka, Adam Ounas

Under 22: Eljif Elmas, Victor Osimhen

La situazione del Napoli – Con 28 giocatori e 25 posti a disposizione, il Napoli deve andare a liberare giusto tre slot per essere pienamente in regola e non escludere nessuno dalla lista ufficiale da consegnare alla Lega Serie A, chiaramente senza andare a pescare dai calciatori formati nel vivaio. Calciatori come Llorente, Younes, Ounas e Ciciretti sembrano infatti destinati a lasciare Castel Volturno entro il 5 ottobre, per cui Giuntoli non dovrebbe avere troppi problemi.

TMW