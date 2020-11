Il Mattino: cauto ottimismo sul possibile impiego di Bakayoko contro i rossoneri

Bakayoko, centrocampista azzurro, ultimo arrivato in casa Napoli, è a letto, da qualche giorno, con la febbre, ma fortunatamente è risultato negativo al tampone, per cui si tratta di un semplice stato influenzale. Stamane sembra che le sue condizioni di salute siano migliorate, se nella giornata odierna i medici non riscontreranno più sintomi, il giocatore potrà tornare ad allenarsi al centro tecnico di Castel Volturno. Tuttavia, in tal caso, è molto probabile che faccia una preparazione iniziale differenziata. Lo staff medico nutre un cauto ottimismo sulla possibilità che Bakayoko, peraltro ex rossonero, possa essere convocato per la gara contro il Milan. Domani, come scrive il quotidiano il “Mattino,” sapremo il verdetto.