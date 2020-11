NAPOLI-RIJEKA, LE PAGELLE: Insigne cambia il match. Bene Ghoulam, male il centrocampo

MERET 6,5: Poco impegnato, tranne che in una doppia conclusione nel 1 tempo di Lancar in cui si fa trovare pronto, e nel finale di partita, a tempo ormai scaduto su un tiro centrale.

KOULIBALY 5,5: A lui viene affidata molto della fase d’impostazione ad inizio azione, ma sbaglia sistematicamente ogni lancio.

MAKSIMOVIC 6: Attento e preciso. Partita senza grosse sbavature del difensore serbo. Affidabile, anche se fallisce una facile conclusione su imbeccata di Lozano.

DI LORENZO 6: In crescita rispetto alla gara contro il Milan, mette una buona palla per Petagna nel secondo tempo che però fallisce l’appuntamento col gol

GHOULAM 6,5: Un secondo tempo, come tutta i compagni di squadra, di livello per l’algerino. Che lascia ben sperare per il futuro: pare aver ritrovato una certa fluidità di corsa.

BAKAYOKO 5,5: Una partita al di sotto dei suoi standard: complice probabilmente l’assetto tattico del primo tempo, sbaglia una serie innumerevole di appoggi.

ZIELINSKI 6: Condizione non eccelsa e posizione occupata nel primo tempo, non favoriscono le abilità del polacco, che ha comunque il merito, con una bella giocata, di sbloccare un match a fine primo tempo che si stava facendo difficile. (INSIGNE 6,5: Entra in campo ispirato, sontuoso assist per Lozano, spreca un paio di facili occasioni per segnare)

DEMME 6: Solita partita tattica e di abnegazione dell’italo tedesco (LOBOTKA SV: Si crea una ottima occasione nel finale, bravo però il portiere avversario a parare)

ELMAS 5,5: Probabilmente in un ruolo che non gli è proprio, fa fatica a trovare la posizione adatta ed essere utile nella costruzione del gioco dei suoi, in difficoltà soprattutto nel 1 tempo. (MERTENS: Entra bene in campo, complice anche il cambio di modulo nel finale, si trova molto a suo agio nel ruolo di centravanti….)

PETAGNA 5,5: Poco e mal servito dai compagni, si trova spesso spalle alla porta. Spreca però un’ottima occasione ad inizio ripresa, su imbeccata di Di Lorenzo (FABIAN SV)

POLITANO 6,5: Il migliore dei suoi non solo questa sera. Sblocca il match, con la compartecipazione probabilmente di Anastasio. (LOZANO 6,5: Oltre al gol, facile, dopo un bellissimo stop mette una palla al centro che Maksimovic sbaglia clamorosamente)