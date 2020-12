CdS: contro il Crotone Petagna titolare al centro del tridente azzurro

Secondo quanto riportato, questa mattina, dal ” Corriere dello Sport” il tecnico del Napoli avrebbe scelto di mandare in campo, in quel di Crotone, nel ruolo di punta centrale nel 4/3/3, l’ex spallino Andrea Petagna in luogo di Dries Mertens che andrà in panchina. Pertanto questo pomeriggio vedremo all’opera un tridente completamente inedito formato da Lozano, Petagna ed Insigne. Il messicano dovrebbe agire sulla corsia destra mentre il talento napoletano, come al solito, spazierà sulla fascia mancina. L’intenzione di Gattuso è quella di far rifiatare il belga e dare l’occasione al venticinquenne attaccante triestino di riscattarsi dopo gli errori commessi in area di rigore avversaria nella partita contro l’Az Alkmaar. Per la cronaca, se questa sarà la decisione dell’allenatore dei partenopei, per la prima volta, Petagna scenderebbe in campo con i galloni da titolare con la maglia azzurra.