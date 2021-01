BASKET – Straordinaria Gevi, Top Secret Ferrara battuta 91-63.

Importante successo per la Gevi Napoli Basket che, al PalaBarbuto, nel bigmatch della seconda giornata di ritorno del Girone rosso di Serie A2, supera la Top Secret Ferrara per 91-63. Il miglior realizzatore per gli azzurri è Mayo con 21 punti. In doppia cifra anche Marini , con 14 punti, Lombardi, 12 per lui ed Uglietti, 10.

Gli azzurri mantengono cosi il secondo posto in classifica in solitaria alle spalle dell’Unieuro Forlì centrando una vittoria fondamentale in uno scontro diretto e ribaltando ampiamente anche il doppio confronto.

Coach Sacripanti schiera in quintetto Monaldi, Marini, Parks, Lombardi e Zerini, Ferrara risponde invece con Panni, Hasbrouck, Vencato, Pacher e Fantoni.

Partita di grande intensità fin dalle prime battute sembrano essere le difese a prevalere sugli attacchi, con la gran stoppata di Zerini nel primo possesso. Ferrara parte forte con i canestri di Panni e Fantoni da sotto, Napoli segna dalla lunetta e trova con Lombardi in contropiede il primo canestro dal Campo. A metà quarto siamo 9-8 per gli ospiti che, nel finale di primo periodo, provano ad allungare fino al +8 prima che Lombardi, da tre punti, vada a realizzare il 20-15 su cui si chiude il primo quarto.

Nel secondo tempo è tutt’altra Gevi. Josh Mayo domina, segna tre tiri da tre punti, Uglietti è solidissimo in difesa ed in attacco, Marini e Parks segnano. Ferrara si mantiene ad un solo possesso di distanza a cinque minuti dall’intervallo lungo, ma il finale è tutto azzurro che, con le palle recuperate e le buone iniziative offensive, chiudono un quarto da 36 a 15 di parziale. Dopo venti minuti siamo 46-35 per la Gevi.

I secondi venti minuti di partita sono un assolo della squadra di Coach Sacripanti. Gli azzurri segnano con continuità in attacco, in difesa sono praticamente perfetti. Mayo, ancora straordinario, guida i possessi offensivi, Zerini, Parks e Lombardi sono autori di stoppate clamorose, la squadra ferrarese si innervosisce e, di fatto, esce completamente dalla partita. Il terzo periodo si chiude sul 68-50 per la Gevi

Nell’ultimo quarto gli azzurri arrivano anche a superare i 30 punti di vantaggio, vengono sanzionati quattro falli antisportivi ai giocatori della Top Secret Ferrara, Napoli è brava a gestire fino agli ultimi istanti di gara. Si chiude sul 91-63, la Gevi ribalta anche lo scontro diretto e, da stasera, è da sola al secondo posto in classifica.

La Generazione Vincente Napoli Basket tornerà in campo domenica prossimo 31 gennaio alle ore 17, ancora al PalaBarbuto, per affrontare l’Atlante EuroBasket Roma.

Gevi Napoli Basket-Top Secret Ferrara 91-63 (15-20;46-35;68-50)

Gevi Napoli Basket: Zerini 8, Aldi ne, Iannuzzi 7,Klacar ne, Cannavina ne , Parks 9, Sandri 3, Marini 14, Mayo 21, Uglietti 10, Lombardi 12, Monaldi 7. All. Sacripanti.

Top Secret Ferrara: Pacher 7, Vencato 4, Fantoni 7, Dellosto ne, Baldassarre 6, Ugolini 4, Zampini 8, Panni 12, Hasbrouck 10, Filoni 5 . All.Leka

Dichiarazione Coach Sacripanti

“Siamo contenti di aver vinto una partita importante, di prima fascia. Ferrara ha giocatori di assoluto talento come i due americani, ed un ottimo gruppo italiano. Noi siamo stati bravi a mantenere fisicità sia in difesa che in attacco. La squadra ha dato un messaggio molto chiaro, quando riusciamo ad allenarci per una settimana, stando bene ed in salute, siamo di un certo livello. Abbiam passato tre settimane complicate, con pochi allenamenti, in quelle condizioni è difficile giocare partite di alto livello. La partita ha avuto una matrice difensiva, sfruttando al meglio il contropiede. Sono un pò dispiaciuto per i falli antisportivi subiti alla fine, abbiamo rischiato di farci male. Ora non abbiamo tempo per goderci la vittoria, domenica si torna in campo contro una squadra forte come EuroBasket Roma, formazione ostica e di gran fisicità che ha avuto innesti importanti e giocatori di grande talento. Sono in un buon momento, sarà importante recuperare le energie fisiche e mentali e continuare sul lavoro fatto oggi.”

