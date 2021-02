Sarri-Napoli, lo spiraglio dei bookmaker: dimezzata la quota per il ritorno in azzurro

ROMA – L’offerta di De Laurentiis è stata momentaneamente declinata, ma l’interesse del Napoli per Maurizio Sarri è bastato ad accendere la fantasia dei bookmaker. I nodi sono tanti – dalla posizione di Gattuso al malumore dei tifosi – eppure l’”effetto chiacchierata” tra il presidente e l’ex tecnico partenopeo ha portato subito i suoi effetti nelle scommesse sulla prossima squadra dell’allenatore. Per Sarri rimane in testa la Roma, che però sul tabellone Snai è passata dal 2,50 dei giorni scorsi al 4,00 attuale. Dimezzata invece, come riporta Agipronews, la quota sul Napoli, partito a 15,00 e ora a 7,50, offerta che piazza gli azzurri al secondo posto tra le possibili opzioni. Tra le nuove destinazioni spicca la Fiorentina, mentre il ritorno in Premier con l’Arsenal pagherebbe 25,00. LL/Agipro