IL PUNTO SULLA A al termine della 21esima giornata di campionato

Una domenica senza sussulti e sorprese, quella relativa alla disputa delle restanti gare della ventunesima giornata di A; tutto secondo le aspettative, o quasi. Il Milan, come da pronostico, ha battuto il Crotone per 4 a 0, riprendendosi immediatamente la vetta della classifica, la Lazio nel posticipo serale, sconfiggendo il Cagliari per 1 a 0, grazie all’immancabile Ciro Immobile, ha fatto un grosso balzo in avanti, raggiungendo i cugini giallorossi al quarto posto della graduatoria, approfittando anche del mezzo passo falso dell’Atalanta e della battuta d’arresto del Napoli negli anticipi del sabato. Successi anche dell’Udinese, alla Dacia Arena, per 2 a 0 sul Verona e del Bologna, per 3 a 0, al Tardini di Parma. Dunque gli azzurri, in virtù della vittoria dei biancocelesti di Simone Inzaghi, retrocedono in sesta posizione, a tre punti di distanza dalla zona Europa che conta. Intanto domani e dopodomani torna la Coppa Italia con le due semifinali di ritorno che vedranno impegnate l’Inter, a Torino, con la Juve ed il Napoli a Bergamo con l’Atalanta; si parte dal 2 a 1 dei bianconeri, di San Siro e dallo 0 a 0 del Maradona.