IL FISCHIETTO: Napoli vs Juventus, dirige Doveri di Roma

L’Aia ha scelto quale direttore di gara del match Napoli vs Juventus, anticipo della ventiduesima giornata di serie A, in programma sabato 13 febbraio alle ore 18, allo Stadio Diego Armando Maradona, il signor Doveri, originario di Volterra in provincia di Pisa ma appartenente alla sezione arbitrale di Roma. Assistenti di linea Giallatini e Preti, Calvarese come quarto ufficiale di gara, mentre gli addetti al Var saranno Valeri e Bindoni. Il fischietto della capitale vanta 24 precedenti con il Napoli nei quali gli azzurri hanno conquistato 14 successi, 5 pari e 5 sconfitte. Per la cronaca Doveri non arbitra i partenopei dal derby con il Benevento, al Vigorito, del 25 ottobre dello scorso anno.