Europa League: Granada vs Napoli in chiaro su TV 8, giovedì alle 21

Tornano le Coppe europee dopo la pausa; si riparte dagli ottavi di finale di Champions e dai sedicesimi di Europa League. Cinque le italiane in corsa nelle due manifestazioni continentali. Il Napoli, dopo il prestigioso successo in campionato con i bianconeri che ha riportato un pò di tranquillità nell’ambiente e alzato il morale dei giocatori, andrà a far visita agli spagnoli del Granada per il match di andata di Europa League. Questa gara, per la gioia dei tifosi napoletani sarà visibile in chiaro, a partire dalle 20,30, sul canale satellite dell’emittente a pagamento di Sky, ossia Tv 8.