IL PUNTO SULLA A alla 22esima giornta

La ventiduesima giornata che si concluderà stasera con il posticipo tra Verona e Parma, al Bentegodi, ha registrato il cambio della guardia in vetta alla classifica; il Milan, in seguito al brutto k o contro lo Spezia, ha dovuto cedere lo scettro ai cugini dell’Inter, vittoriosi per 3 a 1, a San Siro, nei confronti della Lazio che ha così interrotto la serie di 6 successi di fila. I nerazzurri di Conte, ora, conducono con 50 punti, uno in più dei rossoneri e tra una settimana ci sarà il derby meneghino con in palio mezzo scudetto. Nella domenica di A hanno conseguito i tre punti anche la Roma che ha travolto l’Udinese all Olimpico per 3 a, 0, assestandosi sul terzo gradino della classifica, l’Atalanta, 1 a 0 sul Cagliari, alla Sardegna Arena, in zona Cesarini, la Sampdoria, in rimonta, per 2 a 1 contro la Fiorentina al Ferraris, ed infine il Sassuolo con lo stesso punteggio, allo Scida, contro il Crotone. Dunque una bella lotta sia per il tricolore che per la zona Champions, dove combattono dopo le milanesi e i giallorossi, la Juve, il Napoli, la Lazio e l’Atalanta. Intanto domani torna la tre giorni europea con gli incontri degli ottavi di Champions League e dei sedicesimi di finale di Europa League. Il martedì di coppa vedrà impegnata la vecchia Signora contro il Porto in terra portoghese per la gara di andata. L’altra italiana ancora in lizza, l’Atalanta, invece affronterà il Real Madrid, a Bergamo, la prossima settimana, mentre giovedì toccherà a Milan, Roma e Napoli cimentarsi nella seconda competizione continentale.