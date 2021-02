Serie A: Juventus-Napoli si giocherà il 17 marzo

Dopo mesi di attesa finalmente c’è la data del recupero di Juventus-Napoli, la partita della discordia che non si giocò perché l’Asl di Napoli bloccò la trasferta degli azzurri. La gara di andata tra bianconeri e azzurri (il ritorno si è già giocato), che non fu giocata lo scorso 4 ottobre per la mancata presentazione a Torino dei partenopei, si giocherà il prossimo 17 marzo (nello stesso giorno alle 15 verrà recuperata anche la gara tra Torino e Sassuolo), molto probabilmente con inizio alle 18.45. Lo apprende l’ANSA in ambienti della Lega calcio di Serie A.

Quella dl 17 marzo veniva indicata come la data più probabile già da qualche giorno, in quanto una delle pochissime ‘libere’ dell’intasatissimo calendario delle due squadre. Uno scenario diventato poi sempre più realistico dopo l’eliminazione del Napoli ai sedicesimi di Europa League per mano del Granada.

Nella settimana che va dal 15 al 21 marzo quindi gli azzurri saranno privi di impegni, mentre la Juve giocherà il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto mercoledì 10 marzo e, in caso di qualificazione, i quarti a inizio e metà aprile.

Mediaset.it