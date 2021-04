L’AVVERSARIO – Domani il Napoli sfida il Crotone al Maradona

Dopo la sosta per le Nazionali, riprende il campionato con il Napoli che affronterà domani alle 15:00 il Crotone al Diego Armando Maradona. La squadra di Serse Cosmi è reduce da due sconfitte consecutive rispettivamente contro Lazio e Bologna e in classifica è a quota 15 punti con 4 vittorie, 3 pareggi e 21 sconfitte; sono invece 32 le reti realizzate e 70 quelle subite. Il capocannoniere della squadra è Simy con 13 reti, segue Junior Messias a 7, Golomic, Reca e Ounas a 2, Molina, Zanellato, Vulic, Henrique e Riviere a 1.

I precedenti contro il Napoli – Sono 9 i precedenti tra le due squadre tra Serie A e Serie B, con 7 vittorie per gli azzurri, 1 per il Crotone e 1 pareggio. L’ultima vittoria degli azzurri contro il Pitagorici a Fuorigrotta il 20 maggio 2018 col risultato di 2-1, l’ultima sconfitta invece il 17 marzo 2007 in trasferta in Serie B, risultato 2-1.

La formazione tipo del Crotone – Modulo 3-5-2 con Cordaz tra i pali, in difesa Magallan, Golemic e Djidji, a centrocampo Rispoli, Messias, Benali, Vulic e Molina, in attacco Simy e Di Carmine.

Mariano Potena