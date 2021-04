IL PUNTO SULLA A dopo la 30esima tornata di campionato

Nel turno numero 30 del campionato si serie A, che si concluderà questa sera con il posticipo tra Benevento e Sassuolo, l’Inter capolista conquista l’undicesimo successo di fila, battendo di misura il Cagliari, il che non fa che accelerare la fuga per la vittoria finale. Tengono il passo dei nerazzurri tutte le altre sei sorelle al vertice della classifica, come si evince dai risultati di Milan, successo a Parma per 3 a 1, nell’anticipo di sabato, della Juventus con identico punteggio, in casa, contro il Genoa, dell’Atalanta nella tana della Fiorentina per 3 a 2, del Napoli, a Genova, a spese della Sampdoria battuta per 2 a 0, ed infine delle due romane, vincenti entrambe per 1 a 0 contro Verona e Bologna. I biancocelesti espugnano il Bentegodi sul tramonto del match e con una gara ancora da recuperare restano in corsa assieme a Milan, Juve, Atalanta e Napoli per gli altri tre posti disponibili per la partecipazione alla prossima edizione della massima competizione continentale per club. Ricordiamo altresì le importantissime vittorie, in ottica salvezza, dello Spezia contro il Crotone per 3 a 2 e del Torino a Udine per 1 a 0. Rimane molto delicata la situazione della squadra sarda, terzultima in classifica con 22 punti, a 5 lunghezze dai granata. i quali hanno, tuttavia, una partita in meno.