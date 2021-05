Edo De Laurentiis: “Mazzoleni era al VAR o al bar?”. AdL si è fatto sentire nella giornata di ieri

Il Napoli, dopo il pareggio contro il Cagliari, tra mille polemiche, cercherà da oggi di pensare allo Spezia, ma in città non si parla d’altro. Sui social i tifosi azzurri non hanno ancora digerito la rete annullata ad Osimhen, per tutti era regolare, non per Fabbri e chi era al VAR. Su quest’ultimo il vice presidente del club partenopeo Edo De Laurentiis non le manda a dire: “Mazzoleni era al VAR, oppure al bar? A noi un gol regolare annullato, a loro invece convalidato, che tristezza”. Quel loro è riferito quanto successo a Udine dove giocava la Juventus. Aurelio De Laurentiis si è fatto sentire nelle stanze del palazzo, dove ha sottolineato alcune anomalie indirizzate in un senso o semmai in opposto.

