Europa League: finalissima tra Manchester United e Villarreal

La Roma del partente Fonseca esce a testa alta dalla seconda competizione continentale, battendo per 3 a 2, All’Olimpico, il Manchester United, un successo prestigioso ma non sufficiente per i giallorossi, a causa della debacle, per 2 a 6, di otto giorni fa in Inghilterra. Nell’altra semifinale di ritorno di Europa League, il Villarreal di Raul Albiol ha impattato, in casa dell’Arsenal, per 0 a 0 ed in virtù del successo per 2 a 1, in Spagna, nella gara di andata, ha guadagnato l’accesso alla finale del 26 maggio a Danzica. Dunque non ci sarà un’altra finalissima tutta inglese.come in Champions League. Un pizzico d'”Italia”, anzi di Napoli, tuttavia, sarà presente nelle due competizioni, infatti disputeranno le finali europee tre ex azzurri, ossia Cavani, Jorginho ed Albiol.