Gli interventi di Maurizio Pistocchi, Osvaldo Bagnoli e Antonio Giordano a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista

“Ferlaino è stato un grande personaggio, è stato uno dei protagonisti del calcio italiano e voglio fargli i miei migliori auguri per una serena vecchiaia, salute e tranquillità. Credo che il Milan rischi di perdere la Champions. Il Napoli gioca in casa ed è abituato a giocare sul suo terreno: il Verona sta abbastanza bene e sicuramente non verrà ad arrendersi, ma non credo che non farà la partita della vita. Il Milan invece va a Bergamo e se l’Atalanta perde, rischia di andare in quarta fascia in Champions e quindi trovare tutte le big per cui se la giocherà.

Il codice deontologico dei giornalisti impongono a noi il dovere di dire la verità mentre il codice deontologico di calciatori e arbitri non dice le stesse cose”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Osvaldo Bagnoli, allenatore

“Juventus, Milan e Napoli, chi rischia di perdere la Champions? Parliamo di tutte formazioni importanti. La Juventus ha sempre dominato e credo che anche stavolta ce la farà. Il Napoli è in salute, ha una rosa forte”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano

“Immagino lo stato d’animo del figlio di Scamacca, certi episodi mettono tristezza.

Il Milan rischia di perdere la Champions e mi spiace perché meriterebbe un piazzamento nell’Europa che conta più di altre. Lo meriterebbe più della Juventus e per alcuni tratti della stagione lo avrebbe meritato anche più del Napoli. L’unica possibilità per il Milan, sta nella coppa Italia. Se l’Atalanta dovesse vincere la coppa Italia, potrebbe essere portata inconsapevolmente a lasciassi andare. Altrimenti, credo non ci sia partita perché l’Atalanta gioca un calcio meraviglioso”.