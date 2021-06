Ciro Venerato: Spalletti assai contento della rosa che avrà a disposizione

A quanto pare il nuovo allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è felice di aver accettato la proposta di Aurelio De Laurentiis di prendere il posto del partente Gattuso, con cui il feeling si era interrotto oramai da sei mesi. Inoltre l’ex tecnico di Udinese, Roma e Inter è assai soddisfatto della rosa che troverà, il mese prossimo, non appena prenderà le redini in mano della squadra partenopea. A tal proposito a confermare questa situazione è stato il giornalista della Rai, esperto di calciomercato Ciro Venerato, il quale, chiamato in causa alla Radio ufficiale dellla società azzurra, ha dichiarato quanto segue:

“Il nuovo allenatore del Napoli è molto soddisfatto della rosa, composta da un organico competitivo. Del resto Spalletti è un estimatore della squadra che fino a poco fa era di Gattuso, per cui confermerebbe in toto i calciatori attuali. Il Napoli gode di un’ottima salute finanziaria, a differenza di società come Inter, Juventus e Roma, piene di debiti. Il Napoli potrebbe pure vendere qualche pezzo pregiato, tuttavia non è affatto obbligato.

Queste dunque le prime reazioni di Lucianone, da allenatore azzurro. Pur volendo la riconferma della rosa, il tecnico di Certaldo, potrebbe vedersi, però, privato di qualche pezzo da 90 come Fabia Ruiz, richiestissimo in Spagna e anche dal Psg. Inoltre l’ex Carlo Ancelotti gradirebbe portare nella Premier Kalidou Koulibaly che coosce benissimo. Al momento si tratta solo di ipotesi, il prossimo mercato si infiammerà sicuramente nel corso di Euro 2020, quando parecchi calciatori si metteranno in evidenza attirando l’attenzione dei grossi club europei, sempre alla ricerca di nuovi talenti.