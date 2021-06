Bezzi, Troise, Santoro a Il Sogno Nel Cuore

Rai, Gianni Bezzi a “Il Sogno Nel Cuore Speciale Europei” su 1 Station Radio: “Insigne e Spinazzola punte di diamante di un gruppo perfetto. Immobile la costante”

“Gli azzurri di Roberto Mancini sono partiti benissimo, addirittura meglio di quanto ci si aspettasse, in questo campionato europeo – queste le parole di Gianni Bezzi, giornalista Rai, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore Speciale Europei”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda tutti i sabato dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. I numeri di questa nazionale si stanno avvicinando a quelli strepitosi raggiunti sotto la guida di Vittorio Pozzo. Vanno fatti i complimenti al commissario tecnico per aver creato un gruppo eccezionale, sono tutti partecipi alla gara, anche i ragazzi che stanno in panchina. Poi è bello vedere come gli amici storici di Roberto, ovvero Vialli e Lombardo su tutti, si divertano e siano sempre sul pezzo. Ora bisogna solo stare attenti a non montarsi la testa ed a tenere i piedi ben saldi a terra. Insigne e Spinazzola hanno fatto la differenza nella partita contro la Turchia, oserei dire che sono state le due punte di diamante di un grandissimo gruppo. Poi c’è la costante che si chiama Ciro Immobile: il napoletano non ha mai smesso di fare gol. I presupposti per fare bene a Euro 2020 ci sono tutti, ma occhio a sottovalutare il prossimo avversario, ovvero la Svizzera. Con la Rai seguiremo h24 tutta la competizione, trasmettendo in diretta una partita al giorno e tutte le gare della nostra Italia”.

Ciro Troise a “Il Sogno Nel Cuore Speciale Europei” su 1 StationRadio: “Le idee di Mancini sono ispirate dal Napoli di Sarri. Ci manca solo un attaccante di livello mondiale”

“L’idea di calcio di Roberto Mancini mi sembra palesemente ispirata dal Napoli di Sarri – queste le parole di Ciro Troise, giornalista de Il Mattino e direttore di www.iamnaples.it, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore Speciale Europei”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda tutti i sabato dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Il telaio sembra quello, anche se ci sono alcune differenze. In primis Florenzi e Di Lorenzo sono in grado di fare la doppia fase, a differenza dei terzini del Napoli dell’epoca. Altra differenza sta nel fatto che il commissario tecnico, quando recupererà Verratti, giocherà col doppio play maker. Fonti mi dicono che il talento del Psg potrebbe fare qualche minuto già contro la Svizzera. L’unica cosa che non mi convince sono le prime punte: con tutto il rispetto per Ciro Immobile ed Andrea Belotti, ci manca un attaccante di livello internazionale, un po’ come lo è Donnarumma per il ruolo del portiere. Gigio che, nonostante le distrazioni del calciomercato, è sembrato sul pezzo, ben concentrato. Ma lui è abituato: spesso, nella sua carriera, si è trovato al centro di queste situazioni; indimenticabile la scena di quando i tifosi gli lanciarono in campo dei dollari finti, chiamandolo ‘Dollarumma’”.

Dario Santoro a “Il Sogno Nel Cuore Speciale Europei” su 1 Station Radio: “Un italiano su due ha seguito la Nazionale. Che errore non convocare Politano”

“Lo share delle TV ci dice che gli italiani si sono innamorati di nuovo della Nazionale – queste le parole di Dario Santoro, giornalista e conduttore televisivo di ‘Extratime – Zona Napoli’, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore Speciale Europei”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda tutti i sabato dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Ieri sera un italiano su due è stato incollato al televisore per seguire l’Italia di Roberto Mancini, la quale ha risposto molto bene con una vittoria netta contro la Turchia. Hanno giocato tutti bene, anche se Berardi mi è sembrato troppo acerbo per quel contesto. È mancato tanto Matteo Politano. L’attaccante del Sassuolo ha dimostrato personalità, ma ha sbagliato tanto: un errore su tutti, all’inizio del secondo tempo, quando avrebbe dovuto servire Locatelli liberissimo al centro dell’area di rigore, invece si è incaponito in una azione personale che è stata inconcludente. Per i napoletani, molto bene Di Lorenzo, subentrato a freddo a Florenzi. Non mi è piaciuto molto Insigne, nonostante il gol. Parallelismo col Napoli di Sarri? Le idee ci sono, ma gli azzurri mostravano una qualità di gioco nettamente superiore. Mi auguro che il Napoli della prossima stagione mostri un po’ della grinta vista nella Nazionale di ieri sera”.