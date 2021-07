Gli interventi di Gianluigi Longari e Carmine Esposito a “Il Sogno Nel Cuore”

Sportitalia, Longari a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio: “Rosa Napoli ideale per Spalletti. Ho la sensazione che Emerson arriverà ad una sola condizione, altrimenti Parisi. Sepe se partisse uno tra Meret ed Ospina”

“Il Milan è il club che ha investito di più. Molti riscatti e diversi prestiti rinnovati con formule diverse dallo scorso anno. Vogliono provare a riprendere Dalot, se non dovessero riuscirci l’alternativa è il terzino del Real Madrid Odriozola. Inoltre, stanno capendo se possono portare subito a Milano Kaio Jorge. Quest’ultimo è stato offerto a tutte le più grandi società d’Italia, cercando un accordo che lo potesse soddisfare. Con il Milan è stato trovato, manca quello con il Santos – queste le parole di Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. L’altra società che si sta muovendo parecchio in Serie A è l’Atalanta, in uscita soprattutto. Per il difensore Romero sono arrivate due offerte dal Tottenham, 35 milioni di euro più 10 di bonus e 40 milioni di euro più 10 di bonus, entrambe rifiutate. Anche il Barcellona è interessato al giocatore, ma ancora deve proporre un’offerta. Gollini ha lasciato Bergamo per via dei rapporto con Gasperini, qualcosa non funzionava, anche perché hanno speso ben 20 milioni di euro per Musso e non è facile comprare con questa facilità in un mercato caratterizzato dalla crisi. Inter? Non possono fare niente a livello di spostamenti di denaro se prima non ottemperano qualche cessione. Il loro mercato deve essere autofinanziato. Lavorano per sostituire Hakimi, il nome più caldo è quello di Nandez. Con il Cagliari i rapporti sono ottimi. Ai sardi piace Pinamonti e un’eventuale cessione consentirebbe ai nerazzurri di risparmiare un ingaggio importante. Per quanto concerne Nainggolan, la dirigenza milanese sta valutando se dargli o meno la buonuscita per svincolarlo come fece con Joao Mario. Terzino sinistro Napoli? Mario Rui può restare anche se dovessero acquistare un nuovo terzino e giocarsi il posto. Per il nuovo nome tutto fa pensare ad Emerson Palmieri. Al Chelsea ha giocato poco e spinge per avere più spazio. Avendolo già allenato, Spalletti saprebbe come valorizzarlo. Lui è il nome in cima alla lista, l’accordo si può trovare. La strategia del Napoli è quella di ottenere un prestito con diritto di riscatto, anche perché è difficile ipotizzare che un club metta sul piatto 15 milioni di euro cash per prendere un calciatore che non ha mai giocato. La rosa partenopea è già comunque ideale per Spalletti. Parisi dell’Empoli? È un nome che il Napoli segue e può essere una soluzione. I rapporti fra le società sono ottimi, una sinergia ben strutturata grazie alle vecchie operazioni concluse. Portieri? Meret e Ospina restano e si giocano il posto, al momento. Il colombiano aveva delle offerte, ma nulla si è concretizzato. Spalletti sa gestire queste situazioni, già a Roma ha affrontato l’alternanza Szczęsny-Allison, facendoli coesistere perfettamente. Sepe? Se dovesse andar via uno fra Meret e Ospina, potrebbe ritornare. Roma? Anche i giallorossi cercano un terzino sinistro per sostituire Spinazzola. Diversi nomi sono stati fatti, ma quello di Vina del Palmeiras è quello più concreto. C’è l’accordo, manca da decidere le modalità di pagamento. Inoltre ci sono difficoltà di spostamenti dal Brasile causa Covid”.