Maksimovic potrebbe esordire col Genoa, domani, proprio contro il Napoli

Vigilia di Genoa vs Napoli, gli azzurri partiranno nel pomeriggio alla volta del capoluogo ligure per disputare contro il grifone la seconda gara di campionato di questa nuova stagione. Nikola Maksimovic, come già saprete si è accordato con il club di Preziosi, firmando un contratto quadriennale a 1,5 milioni a stagione e questa sera potrebbe essere a Genova per iniziare l’avventura con la maglia rossoblù. L’ex difensore azzurro svincolatosi a parametro zero per fine contratto, ironia della sorte, potrebbe esordire già domani proprio contro il Napoli, qualora il tecnico Ballardini decidesse di impiegarlo in corso d’opera. Il ventisettenne serbo, pur non essendosi messo in luce all”ombra del Vesuvio, resta un ottimo centrale difensivo e potrà essere molto utile alla causa genoana nella corsa alla salvezza.