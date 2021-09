Mertens in panchina, sabato, al Maradona contro i bianconeri?

Conto alla rovescia per la partitissima Napoli vs Juventus di sabato prossimo alle ore 18 allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Intanto sia Spalletti che Allegri sono in ansia per i loro giocatori impegnati con le varie nazionali sudamericane, i quali rientreranno in Italia solo 24 ore prima della gara. E’ il caso di Ospina, Cuadrado, Dybala e così via. Una buona notizia, viceversa, giunge dall’infermeria azzurra: le condizioni di Dries Mertens, dopo l’operazione alla spalla, migliorano di giorno in giorno; il belga non accusa più il dolore di prima e la forma atletica appare quasi normale, il che potrebbe far si che Mertens possa ritrovare il clima partita, andando in panchina contro la Juve. Qualora, in questi cinque giorni di lavoro di preparazione al big match, la situazione dovesse essere stabile, Ciro, come viene chiamato dai tifosi napoletani, sabato pomeriggio, dovrebbe sedere in panchina assieme a compagni non titolari, il che costituirebbe un segnale molto rassicurante per il neo tecnico del Napoli, dal momento che l’attaccante della nazionale belga rappresenta il miglior cannoniere della squadra azzurra di tutti i tempi, nonché di un vero e proprio leader del gruppo.

Fonte: Gazzetta dello Sport