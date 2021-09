Il Ct del Camerun annuncia: “Anguissa in Coppa d’Africa dal 27 dicembre al 6 febbraio”

Dopo il brillantissimo debutto in serie A del centrocampista Anguissa, con la maglia del Napoli, il ct del Camerun, in un’intervista a Radio Marte, ha dichiarato che il calciatore azzurro farà parte delle spedizione della sua Nazionale in Coppa d’Africa che partirà il 9 gennaio 2022. Toni Conceicao, non intende privarsi di un giocatore forte come Anguissa che ha già raccolto i consensi dei tifosi napoletani e degli addetti ai lavori, tuttavia, a detta del tecnico del Camerun, il neo acquisto di De Laurentiis non ha ancora dimostrato ancora tutto il suo valore. Ecco quanto affermato da Conceicao a proposito del suo calciatore:

“Anguissa è un centrocampista fortissimo sul piano fisico e tecnico, e si adatta a più moduli, sono sicuro che il Napoli non si pentirà del suo acquisto. Mi fa piacere che si sia integrato subito nella nuova realtà, la Championship non era il palcoscenico adatto a lui, mentre in serie A farà molto bene. “Lo porterò in Coppa d’Africa, visto che Anguissa rappresenta uno dei leader di riferimento in Nazionale. Subito dopo Natale quindi dovrà partire per il ritiro del Camerun e se tutto andrà bene tornerà a Napoli solo il 7 di febbraio 20222. So quanto sia pesante perdere un giocatore importante per una quarantina di giorni ma ad ogni calciatore fa piacere giocare con la propria rappresentativa nazionale. Inoltre la Coppa d’Africa è sempre una bella vetrina e il giocatore fornendo, come mi auguro delle buone prestazioni potrà aumentare il suo valore.”