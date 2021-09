IL PUNTO SULLA A; sesta giornata

Si concluderà stasera con l’ultimo match in programma tra Venezia e Torino, la sesta giornata di serie A, un turno con delle conferme e delle sorprese. Si confermano, infatti, il Napoli, vincente sul Cagliari per 2 a 0, al Maradona ed il Milan corsaro a La Spezia per 2 a 1, mentre perdono terreno l‘Inter che ha pareggiato in casa con l’Atalanta nell’anticipo di sabato e la Roma, battuta nel derby capitolino dai cugini laziali per 2 a 3. Si fa avanti nuovamente la Fiorentina che espugna il non facile terreno di Udine per 1 a 0. Successi anche per il Sassuolo, per 1 a 0, in casa, contro il fanalino di coda Salernitana e del sempre più sorprendente Empoli, conto il Bologna per 4 a 2, al Castellani. Spettacolare pareggio, invece, a Marassi tra Genoa e Verona che chiudono la gara sul 3 a 3. Ricordiamo, per finire, il successo della Juventus all’Allianz Stadium, nei confronti della Sampdoria, sconfitta per 2 a 3 nel lunch match delle 12,30 di ieri. Grazie a questi risultati il Napoli torna in Paradiso a guidare la classifica con 18 punti in sei gare, segue il Milan a due punti. Terzi i nerazzurri a 14.