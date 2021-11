LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: i subentrati fanno la differenza, Petagna generoso

MERET 6 : praticamente inoperoso, anche se deve incassare un gol, imparabile e una traversa che lo salva. DI LORENZO 6,5 : solito treno lungo l’out di destra, sia in ripiegamento che in fase di spinta RRAHMANI 6,5 : pulizia nell’anticipo e ottima prestanza lì dietro che annulla in pratica chiunque orbiti dalle due parti. KOULIBALY 7 : signore incontrastato della propria aria di rigore. Mancherà tanto contro il Verona… JUAN JESUS 5,5 : sinceramente non ci convince, sembra impacciato come terzino puro. Meglio quando è stato schierato nei tre di difesa. Ad ogni modo sembra un po’ indietro di smalto atletico rispetto ai compagni. DEMME 6 : gara generosa e acume tattico spiccato sempre a disposizione della propria squadra. (65′ LOBOTKA 6 : qualità nel giro palla e visione di gioco nei minuti in cui è stato chiamato in causa), ANGUISSA 6,5 : recupera mille palloni e sa gestirli sempre con lucidità. Questa volta riesce a non farsi ammonire… LOZANO 6,5 : dopo iniziali imbarazzi, sprigiona tutta la sua furia in progressione e trova anche il gol che chiude il match. ZIELINSKI 6 : rigore calciato bene, alterna buone cosa a errori sinceramente inspiegabili per uno con la sua qualità. Ma sta crescendo. (72′ MERTENS 6: cucchiaio su rigore a mettere le cose a posto). ELMAS 6 : sistemato sulla trequarti sinistra, poi anche a tutta fascia quando Spalletti schiera la difesa a tre, svolge con diligenza il suo compito tattico. (65′ POLITANO 6,5 : qualità e mancino fatato che mandano al manicomio Jedrzejczyk); PETAGNA 6,5 : lotta e sgobba, punto di riferimento costante in avanti. E poi grande generosità sul cioccolatino servito a Lozano. OUNAS 6 : Spalletti deve riservargli più spazio, questo è uno che in A può fare la differenza. ZANOLI 6 : il ragazzo ha gamba e intraprendenza…

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu