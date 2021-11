IL FISCHIETTO. Napoli vs Verona affidata ad Ayroldi di Molfetta

Designati gli arbitri della dodicesima giornata del campionato di serie A. Per quanto riguarda il match Napoli vs Verona, di domenica 7 novembre, ore 18, allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta è stato scelto il fischietto pugliese Ayroldi di Molfetta in provincia di Bari. I suoi collaboratori saranno Bindoni e Dei Giudici nelle vesti di assistenti. Marcenari nel ruolo di quarto uomo e Abisso e Meli come addetti alla sala Var