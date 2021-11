INTERVISTE NAPOLI – INSIGNE: “Ci siamo divertiti moltissimo. Rinnovo? Pensiamo solo al campo”

Così Insigne nel post partita di Napoli-Lazio ai microfoni di DAZN: “Mi sono divertito moltissimo, al di là del risultato. Felice per Dries? Ci conosciamo ormai da anni, è solo un bene per noi: perdendo Osimhen sapevamo di poter contare su di lui. Ormai sappiamo tutti le sue qualità, dato che è il capocannoniere della storia.

Con Sarri abbiamo fatto un bellissimo percorso, andando vicinissimo allo Scudetto. Con mister Spalletti piano piano stiamo provando a colmare quel gap che ci è mancato. A Milano abbiamo fatto diversi errori, l’abbiamo analizzato tanto quella gara, anche se si poteva pareggiare.

Ricordo di Diego? Credo che l’abbiamo fatto bene, anche se sappiamo che già avremo pochi giorni per preparare la gara col Sassuolo, che oggi ha fatto una grandissima partita con il Milan.

Rinnovo di contratto? Penso solo al campo, il mio procuratore sta parlando con la società.”