IL FISCHIETTO – Napoli vs Fiorentina, dirige Mariani di Aprilia, al Var Banti

L’Aia ha reso noto l’arbitro che dirigerà la sfida di campionato tra Napoli e Fiorentina, valida per la 32esima di serie A: si tratta del fischietto di Aprilia Maurizio Mariani, con cui collaboreranno gli assistenti Paganessi e Tolgo, il quarto uomo Gariglio, mentre al Var ci saranno Banti e Valeriani. Il direttore di gara della provincia di Roma, per la cronaca, ha incrociato la compagine partenopea in ben 15 gare, e, per ora il bilancio è decisamente favorevole al Napoli, con dieci vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. L’ultima gara arbitrata da lui è stata Venezia-Napoli 0 -2 per gli uomini di Luciano Spalletti. Purtroppo, tre delle quattro sconfitte, sono giunte allo Stadio Diego Armando Maradona.