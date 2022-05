Serie A – Posticipo del Lunedì: Fiorentina – vs Roma 2-0

L’ultimo posticipo della 36esima giornata del campionato di serie, disputato, ieri sera, al Franchi di Firenze, ha visto il successo della Fiorentina per 2 a 0 sulla Roma. già con la testa alla finale di Conferenze League. Le reti sono state realizzate da Gonzales su rigore e da Bonaventura. In virtù di questo risultato la formazione gigliata di Italiano raggiunge Atalanta e la stessa Roma a quota 59, piazzandosi al settimo posto in classifica.