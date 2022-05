Calciomercato Benevento, Fabio Caserta verso la conferma: in settimana la fumata bianca

Siamo sempre più vicini alla riconferma di Fabio Caserta sulla panchina del Benevento. Il ds Foggia, che ha rifiutato importanti proposte da parte di alcuni club di serie A e B, in settimana incontrerà il tecnico di Melito di Porto Salvo. Le ultime remore, legate anche a qualche dubbio sul volere della tifoseria sannita, sembra siano state superate. Nel calcio tutto è possibile ma, stando a quanto appurato, il progetto continua e si andrà avanti ancora insieme. Le ultime dichiarazioni dei vertici societari, sull’amarezza per la mancata promozione diretta ma la presa di coscienza del raggiungimento di quelli che erano gli obiettivi iniziali, fanno propendere per una continuità di progetto avviata con Caserta. Ricordiamo che Fabio è legato ancora da un anno di contratto con una opzione per la stagione successiva. La prossima settimana, tranne grossi ripensamenti, dovrebbe esserci la fumata bianca che darà vita al mercato giallorosso, alle prese con diverse trattative da imbastire, conferme e cessioni. A tal proposito, il ds è già all’opera. Possibile la riconferma di Lapadula.