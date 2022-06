Napoli, si avvicina Bernardeschi: non escluderebbe Deulofeu

Per il futuro del Napoli arriva la svolta nella trattativa che porterebbe in azzurro Federico Bernardeschi: il giocatore è molto vicino, l’esterno offensivo bianconero si sta convincendo sempre più del progetto tecnico del club azzurro.

Il 28enne campione d’Europa con la Nazionale italiana potrebbe presto cambiare squadra e andare a rinforzare il reparto offensivo azzurro, privato di Lorenzo Insigne – e forse di Mertens, situazione da chiarire – per la prossima stagione. Per lui, in questa stagione, 2 gol e 6 assist nelle 36 partite giocate in maglia bianconera in tutte le competizioni.

Ora il patron del club Aurelio De Laurentiis dovrebbe approfondire e piazzare l’affondo decisivo per il giocatore (dopo aver confermato l’interesse). Nelle prossime ore verranno definiti alcuni dettagli per arrivare all’accordo definitivo, ma l’esterno bianconero si sta avvicinando sensibilmente agli azzurri.

Da precisare, poi, che questa trattativa non precluderebbe l’eventuale arrivo anche di Gerard Deulofeu dell’Udinese. Interessa e non poco lo spagnolo, una trattativa per lui insieme a quella che porterebbe Bernardeschi a Napoli è possibile. Allo spagnolo piace molto la destinazione, ma c’è ancora distanza tra la domanda dell’Udinese di 20 milioni e l’offerta del Napoli di 12 milioni di euro.

GianlucaDiMarzio.com