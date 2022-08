Napoli – Partita la vendita libera degli abbonamenti

Terminato il diritto di prelazione per i vecchi abbonati della stagione 2019/2020 a tariffe scontate, è partita, ieri, la vendita libera degli abbonamenti al Calcio Napoli per la stagione che sta per iniziare. Come è noto diverse novità quest’anno per i fedelissimi, i quali, non solo avranno l’esclusiva per acquistare, prima degli altri, i preziosi tagliandi per le gare casalinghe di Champions ma potranno usufruire di prezzi ridotti per coppie e famiglie, poi potranno cedere la tessera ad un amico o parente per cinque partite nel corso del campionato, ovviamente dietro comunicazione alla società ed infine potranno assistere ad allenamenti che si terranno nell’impianto di Fuorigrotta. Al momento non è stato comunicato il numero esatto dei vecchi tesserati che hanno confermato il loro abbonamento ma si vocifera che non siano in tanti. La delusione per il mancato scudetto ed il rammarico per le partenze dei big, non hanno certamente favorito la corsa all’abbonamento.