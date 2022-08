Sorteggi Champions League – Per il Napoli girone complicato ma non impossibile

Sono stati sorteggiati, ieri, a Istanbul, i gironi eliminatori della prima fase della nuova edizione della Champions League, il cui atto finale si terrà proprio nella capitale turca a giugno 2023. Per le quattro squadre italiane impegnate, il girone più difficile è quello dell‘Inter, capitata assieme a Bayern Monaco e Barcellona, due corazzate, molto meglio invece per il Milan, con un girone sicuramente agevole e per la Juventus, con squadre toste ma alla sua portata. Per il Napoli di Spalletti, inserito nel gruppo A, assieme a Ajax, Liverpool e Rangers, un girone complicato ma non impossibile, del resto il Liverpool è diventato un avversario costante in Europa, che gli azzurri hanno sempre affrontato nel migliore dei modi. Il tecnico dei partenopei, subito dopo il risultato dell’urna, ha affermato che adesso il Napoli deve farsi trovare pronto. Spalletti, sui social, ha scritto quanto segue:

“Ci sono toccate tre formazioni molto difficili, però, lasciatemi credere che anche i nostri avversari non siano, poi, così contenti di dover incrociare il Napoli”. Comunque ce la giocheremo!

Dal canto suo De Laurentiis ha commentato, via Twitter, il sorteggio dicendo che si tratta di un raggruppamento affascinante in cui tutto può succedere. Stasera o al massimo domani si conosceranno i calendari delle partite che avranno inizio martedì 6 settembre.