ANTICIPI DEL SABATO di A – Quinta giornata

Disputati ieri tre anticipi della quinta giornata di A, in campo ben sei big del calcio italiano, l’uno contro l’altra. Nel pomeriggio, pari e patta tra Fiorentina e Juventus, al Franchi, col risultato di 1 a 1, Quindi si è giocato il derby della Madonnina, terminato col successo dei rossoneri per 3 a 2. Infine, in serata, importantissima vittoria della squadra di Spalletti sul terreno della Lazio, battuta per 2 a 1. I nerazzurri, in appena cinque gare, già hanno subito 2 k o, insolito per una grande che punta al titolo, invece il Napoli ha risposto alla grande dopo il deludente pari interno con il Lecce. Ancora una volta sugli scudi il georgiano, al quarto gol in campionato, peraltro decisivo. Napoli e Milan, al momento, guidano la classifica con 11 punti.