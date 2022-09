SERIE A – Posticipi del Lunedì. l’Atalanta corsara a Monza, sale in vetta in solitudine

Si sono giocati, ieri, gli ultimi tre posticipi che hanno chiuso la quinta giornata di serie A, l’Atalanta, vincendo a Monza, per 2 a 0 si è assicurata la vetta della classifica con 13 punti, in beata solitudine e distanzia il duo Napoli e- Milan di due lunghezze. Nelle altre partite il Torino, in casa, ha avuto la meglio sul Lecce per 1 a 0 e la Salernitana ha pareggiato per 2 a 2, all’Arechi contro l’Empoli. Oggi e domani spazio alla Champions League. Stasera scenderanno in campo Juventus e Milan; i bianconeri andranno a far visita al PSG, mentre i rossoneri saranno di scena a Salisburgo. Domani, invece, toccherà alle altre due italiane Napoli e Inter; gli azzurri ospiteranno il Liverpool al Maradona, mentre la squadra di Simone Inzaghi, giocherà a San Siro contro il Bayern Monaco, due gare difficilissime che testeranno la forza in Europa di queste due formazioni.